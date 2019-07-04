В Краснодаре полыхает жилой дом: видео

В Краснодаре около железнодорожного вокзала Краснодар-1 загорелось жилое пятиэтажное здание. Из него эвакуировали около 70 человек.

Возгорание произошло по адресу: улица Мира, 90. Изначально сообщалось о горении кровли из-за пожара, возникшего на чердаке, но постепенно площадь возгорания возросла до 1600 квадратных метров. Об этом сообщает ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

На кадрах с места происшествия видно, как прибывшие на место пожарные оповещают жителей дома о пожаре и тушат распространившийся огонь. В борьбе с огнем задействованы 96 человек личного состава и 31 единица техники.