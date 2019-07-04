На Байконур проводили членов экипажа новой экспедиции на МКС

Сегодня в Центре подготовки космонавтов (ЦПК) имени Ю. А. Гагарина прошла торжественная церемония проводов основного и дублирующего экипажа экспедиции МКС-60/61. Об этом сообщается в пресс-службе ЦПК.

В основной экипаж входят российский космонавт Александр Скворцов, астронавты Эндрю Морган (NASA) и Лука Пармитано (Европейское космическое агентство). В дублирующий - россиянин Сергей Рыжиков, американец Томас Маршберн и японец Соичи Ногучи.

По традиции космонавты провели время вместе с коллегами, родными и близкими, в ходе церемонии прозвучали слова напутствия и поддержки. Среди провожавших было руководство и сотрудники ЦПК, а также представители всех космических агентств.

В свою очередь Скворцов сообщил, что на Байконур улетают три полковника, поэтому «на станции, когда Лука станет командиром МКС-61, субординация не нарушится». Звание полковника Пармитано присвоили накануне.

Сегодня экипаж отправится на подмосковный аэродром Чкаловский, откуда двумя спецбортами вылетит в Казахстан для прохождения завершающего этапа предстартовой подготовки. Запуск космического корабля «Союз МС-13» на ракете «Союз-ФГ» запланирован на 20 июля. Экспедиция продлится 200 дней. В ее программе больше 50 научных экспериментов, в том числе испытание системы более точного прогноза природных катастроф и несколько выходов в открытый космос.