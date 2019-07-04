Кокорина и Мамаева этапировали в колонию

Скандально известных российских футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина этапировали в колонию для отбытия наказания. Туда их направили из СИЗО №2, в котором они находились во время проведения следственных действий.

Известно, что отбывать оставшийся срок заключения спортсмены будут в колонии общего режима в одной из ближайших к Москве областей. Кокорин и Мамаев имели возможность официально исполнить судебное решение в хозяйственном отряде СИЗО, но они от этого отказались. Об этом сообщают в Федеральной службе исполнения наказаний.

Напомним, в конце 2018 года Кокорин, его брат Кирилл, Мамаев и их друг Александр Протасовицкий оказались фигурантами уголовного дела об участии в двух дракахв центре Москвы. После длительного расследования всем им вынесли приговор о реальных сроках лишения свободы. Восьмого мая Пресненский суд определил им наказание в виде 1,5 и 1,6 года в колонии общего режима. Правозащитник Мамаева впоследствии также обжаловал вынесенное судом решение.