Aurus для президента: в итальянском аэропорту Путина встретил российский лимузин
У Владимира Путина запланирован ряд встреч и переговоров с первыми лицами государства и папой римским Франциском.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: ТРК «Звезда»
Президента Российской Федерации Владимира Путина на взлетной полосе аэропорта в Италии встретил кортеж во главе с новейшим лимузином Aurus. На нем российский лидер отправился на переговоры с президентом страны Серджо Маттареллой и премьер-министром Джуземппе Конте.
В рамках официального визита на Апеннинский полуостров у Путина запланирована встреча в папой римским Франциском в Ватикане.
Главной темой переговоров с властями Италии, как ожидается, станут экономические отношения двух стран. Запланировано подписание ряда документов.
Главы двух государств обсудят международную повестку дня: обстановку в Сирии, Ливии, Иране и на Украине, затронут проблематику взаимоотношений России и Евросоюза.