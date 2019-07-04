Aurus для президента: в итальянском аэропорту Путина встретил российский лимузин

Президента Российской Федерации Владимира Путина на взлетной полосе аэропорта в Италии встретил кортеж во главе с новейшим лимузином Aurus. На нем российский лидер отправился на переговоры с президентом страны Серджо Маттареллой и премьер-министром Джуземппе Конте.

В рамках официального визита на Апеннинский полуостров у Путина запланирована встреча в папой римским Франциском в Ватикане.

Главной темой переговоров с властями Италии, как ожидается, станут экономические отношения двух стран. Запланировано подписание ряда документов.

Главы двух государств обсудят международную повестку дня: обстановку в Сирии, Ливии, Иране и на Украине, затронут проблематику взаимоотношений России и Евросоюза.