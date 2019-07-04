Путин прибыл в Италию для переговоров с руководством страны

Российский лидер Владимир Путин прибыл в Италию, где проведет переговоры с президентом страны Серджо Маттареллой, премьер-министром Джузеппе Конте, примет участие в заседании российско-итальянского форума-диалога гражданских обществ, а также встретится с папой римским Франциском.

Во время переговоров особое внимание будет уделено сотрудничеству двух стран в экономической сфере. Как ожидается, на полях мероприятия будет подписан пакет важных документов.

Помимо этого, будут затронуты темы взаимодействия РФ и Евросоюза, а также конфликты в Сирии, Ливии и на Украине. Также стороны обсудят проблемы, связанные с иранской ядерной программой.

Вместе с тем президент РФ намерен встретиться с бывшим премьер-министром Италии Сильвио Берлускони.