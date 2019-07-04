В ЛНР заявили, что сбили беспилотник ВСУ

Народная милиция Луганской народной республики в четверг сбила беспилотник ВСУ. Об этом объявил представитель пресс-службы Минобороны ЛНР Иван Филипоненко.

БПЛА был сбит в районе населенного пункта Сокольники.

«Был уничтожен беспилотник противника типа квадракоптер», - уточнил Филипоненко.

Нужно отметить, что полеты беспилотников и боевой авиации вдоль всей линии соприкосновения запрещены Минскими договоренностями. Сейчас видеозаписи и фотографии с дрона изучают специалисты народной милиции.

С 2014 года, после начала войны на Донбассе, было принято уже три редакции документа, где описаны шаги по деэскалации конфликта. По последним данным ООН, жертвами стали уже более 13 тысяч человек.