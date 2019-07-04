В ЛНР заявили, что сбили беспилотник ВСУ
Полеты беспилотников и боевой авиации вдоль всей линии соприкосновения запрещены Минскими договоренностями.
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конфликт в Донбассе
Народная милиция Луганской народной республики в четверг сбила беспилотник ВСУ. Об этом объявил представитель пресс-службы Минобороны ЛНР Иван Филипоненко.
БПЛА был сбит в районе населенного пункта Сокольники.
«Был уничтожен беспилотник противника типа квадракоптер», - уточнил Филипоненко.
Нужно отметить, что полеты беспилотников и боевой авиации вдоль всей линии соприкосновения запрещены Минскими договоренностями. Сейчас видеозаписи и фотографии с дрона изучают специалисты народной милиции.
С 2014 года, после начала войны на Донбассе, было принято уже три редакции документа, где описаны шаги по деэскалации конфликта. По последним данным ООН, жертвами стали уже более 13 тысяч человек.