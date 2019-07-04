В МИД РФ назвали условие для обсуждения с США проблемы ДРСМД

Глава департамента по вопросам нераспространения и контроля за вооружениями Владимир Ермаков заявил, что Россия по-прежнему готова решать проблему Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) с США, если это произойдет на основе мер взаимной транспарентности.

«Мы по-прежнему готовы решить проблему на основе мер взаимной транспарентности и обсуждать возможные пути стабилизации ситуации и обеспечения предсказуемости в данной сфере после 2 августа, когда завершится запущенная Вашингтоном процедура по выходу из договора», - цитирует его РИА Новости.

Вместе с тем Ермаков добавил, что в настоящий момент с американской стороны такой интерес не наблюдается. Также он отметил, что во время его рабочих встреч в госдепартаменте тема ДРСМД затрагивалась, однако «принципиальные расхождения во взглядах на причины и существо кризиса вокруг этого договора сохраняются».

Третьего июля российский президент Владимир Путин подписал федеральный закон, приостанавливающий участие в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Соответствующий документ появился на официальном интернет-портале правовой информации.