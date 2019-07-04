В Минздраве усомнились в целительных свойствах молока при онкологических заболеваниях

Потребление молочных продуктов при всей их полезности для человеческого организма вряд ли является действенной мерой по профилактике онкологических заболеваний. Достоверных и научно обоснованных фактов такого применения «молочки» до сих пор не существует.

С таким заявлением выступил главный внештатный диетолог российского Минздрава Виктор Тутельян. В интервью RT эксперт прокомментировал выводы испанских ученых, которые ранее заявили об уникальных противораковых свойствах молока, сыра и йогуртов.

«Могу сказать, что молоко - очень хороший продукт, созданный самой природой для того, чтобы поддерживать новую жизнь. Он используется во всем мире как источник полноценного белка. Что же касается приведенной специфики, я таких научно обоснованных данных не видел и не уверен, что это правда», - считает Тутельян.

Ранее вирусологи из Европы опубликовали научный доклад, на страницах которого привели теорию о том, что регулярное потребление в пищу молочных продуктов помогает предотвратить целый ряд недугов, включая колоректальный рак и рак мочевого пузыря.