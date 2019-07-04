Профессиональные риски: корреспондент «Звезды» в прямом эфире успел отпрыгнуть от упавшего дома в Иркутской области

Корреспондент «Звезды» Виталий Акиньшин едва не пострадал во время прямого эфира из подтопленного города Тулуна Иркутской области. Все произошло, когда журналист рассказывал о проделанной экстренными службами работе по отводу воды из населенного пункта. В этот момент стоявший рядом деревянный дом накренился и свалился в вырытую спасателями траншею.

Журналист молниеносно отпрыгнул от падающего строения, благодаря чему не пострадал. Как объяснил произошедшее сам Акиньшин, дом принесло на это место сильное течение, а упал он из-за подмытого под ним грунта.

Напомним, в конце июня после нескольких дней проливных дождей в Иркутской области вышли из берегов сразу несколько рек, что привело к наводнению. Тысячи домов оказались смыты и унесены к единственному мосту через реку Ию. Спасатели ввели режим ЧС в Тулунском, Чунском, Нижнеудинском, Тайшетском, Зиминском и Куйтунском районах региона.

На данный момент в регионе подтопленными остаются около 3,5 тысячи жилых домов в 31 населенном пункте. Ущерб от паводка, по предварительным данным, оценивается в 29 миллиардов рублей.

В результате наводнения погибли 20 человек. В больницах находятся 313 пострадавших, среди которых 57 детей.