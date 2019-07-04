Прокуратура возбудила дело по факту нарушений при строительстве кольцевой автодороги в Подмосковье

Глава государственного холдинга «Автодор» стал фигурантом уголовного дела о превышении полномочий. Следователей заинтересовали нарушения при строительстве Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) в Подмосковье.

Имя фигуранта уголовных разбирательств не называется, уточняет РИА Новости со ссылкой на генпрокурора Юрия Чайку.

До февраля ведомство возглавлял Сергей Кельбах, затем он уступил кресло Вячеславу Петушенко. Тогда же планом строительства ЦКАД заинтересовались в Счетной палате, специалисты которой усмотрели серьезное отставание работ от графика.

По состоянию на 1 декабря 2018 года готовность кольцевой автодороги составляла от 0% до 66%, что не позволило завершить работы на ряде участков досрочно, а именно ранее четвертого квартала 2020 года, сообщили аудиторы.

По их мнению, «Автодор» поставил антирекорд за все время своего существования, показав худший результат работы за десять лет. Сотрудники палаты напомнили, что за это время государство выделило холдингу 74,8 миллиарда рублей, но при этом он провалил 11 из 12 целевых показателей.

Центральная кольцевая автомобильная дорога должна пройти по территории Московской области и Новой Москвы на расстоянии 50 километров от уже существующей МКАД. Ее проектная длина составляет около 530 километров.