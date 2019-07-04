Стена многоквартирного дома в центре Кемерово рассыпалась на кирпичи

В центре Кемерово обрушилась стена многоквартирного дома. Инцидент произошел днем 4 июля. У двухэтажного кирпичного дома, расположенного по адресу: улица Рукавишникова, 24, рассыпалась часть стены. В результате происшествия никто не пострадал.

Двухэтажный дом был построен в 1948 году. Всего в нем восемь квартир, в которых проживают около 20 человек. В мае 2019-го он был признан аварийным и подлежал расселению.

На месте ЧП находится глава города Илья Середюк. Он взял под личный контроль ситуацию с расселением жителей. К дому также выехали специалисты службы спасения и инженерной службы. За аварийным зданием организовано круглосуточное наблюдение.