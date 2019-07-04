Петербуржец прокатился по затопленной дороге на вейкборде
Экстремальную выходку засняли на видео.
© Видео: pitertop1, vk.com © Фото: Петербург с огоньком Новости и афиша Питера VK
Житель Санкт-Петербурга использовал вейкборд для передвижения по затопленной улице. Видеозаписи необычной поездки опубликованы в социальных сетях.
Сильный дождь прошел в Северной столице 3 июля. После ливня некоторые дороги в городе оказались подтоплены. Этой ситуацией воспользовался вейкбордист Михаил Миленин: он привязал доску к автомобилю и прокатился по воде. Ролик молодой человек назвал «Когда опоздал на метро».
Миленин называет себя профессиональным вейкбордистом. На его страницах в социальных сетях выложено множество роликов, где он выполняет различные трюки с вейкбордом (доска, на которой спортсмены передвигаются по воде при помощи катера или специальной канатно-буксировочной установки, его заменяющей).