«Нафтогаз» готовится к полному прекращению транзита газа из России после 2019 года

В «Нафтогазе» готовятся к полному прекращению транзита российского газа после 2019 года. Об этом на своей странице в Facebook сообщил исполнительный директор компании Юрий Витренко.

В руководстве «Нафтогаза» опасаются, что транзит через Украину прекратится не только в первом квартале 2020 года, а вообще по окончании 2019 года.

Ранее топ-менеджер украинского газового холдинга Андрей Фаворов заявил, что в Киеве готовятся к перебоям в транзите российского голубого топлива в первом квартале 2020 года. По его словам, такая ситуация может продлиться около трех месяцев.

Действующие контракты на поставку и транзит российского газа через Украину истекают в конце текущего года. Определенности относительно их будущего на сегодняшний день нет.

Ранее в России выразили готовность сохранить транзит газа через Украину и озвучили необходимые для этого условия. В «Нафтогазе» заявили, что готовы к переговорам с коллегами из РФ. По словам Фаворова, следующий диалог между сторонами возможен после парламентских выборов.