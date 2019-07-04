Прокуратура начала проверку соблюдения правил при строительстве дамбы в Тулуне

Прокуратура Иркутской области начала проверку соблюдения правил при строительстве дамбы в Тулуне. Этот город сильнее остальных населенных пунктов пострадал от наводнения в Иркутской области.

«Прокуратурой области начата проверка соблюдения норм и правил при строительстве, реконструкции и эксплуатации дамбы в городе Тулуне», - приводит РИА Новости сообщение представителя надзорного ведомства.



Напомним, в конце июня после нескольких дней проливных дождей в Иркутской области вышли из берегов сразу несколько рек, что привело к наводнению. Тысячи домов оказались смыты и унесены к единственному мосту через реку Ию. Спасатели ввели режим ЧС в Тулунском, Чунском, Нижнеудинском, Тайшетском, Зиминском и Куйтунском районах региона.

На данный момент в регионе подтопленными остаются около 3,5 тысячи жилых домов в 31 населенном пункте. Ущерб от паводка, по предварительным данным, оценивается в 29 миллиардов рублей.

В результате наводнения погибли 20 человек. В больницах находятся 313 пострадавших, среди которых 57 детей.

В район чрезвычайной ситуации направлено около тысячи военнослужащих, порядка 300 единиц военной и специальной техники, самолет Ан-12 и два вертолета Ми-8. Они участвуют в расчистке подтопленных районов, ведут мониторинг биологической обстановки, оказывают медпомощь и эвакуируют пострадавших. Специалисты войск радиационной, химической и биологической защиты из Забайкальского края и Бурятии проведут дезинфекцию домов и подворий и займутся откачкой воды из затопленных домов. Воздушную разведку в зоне ЧС ведут два расчета беспилотников.