Морпехи Великобритании захватили танкер с нефтью для Сирии

Власти Гибралтара задержали танкер Grace 1, команду которого подозревают в поставках нефти в Сирию в обход санкций со стороны ЕС. Об этом сообщил главный министр Гибралтара Фабиан Пикардо.

«Утром 4 июля портовые службы и сотрудники правоохранительных органов, поддерживаемые морской пехотой Великобритании, задержали судно (Grace 1 - прим. ред.)», - заявил Пикардо.

При этом он добавил, что операцию провели по его приказу. По словам премьер-министра, властям Гибралтара стало известно, что танкер везет сырую нефть на НПЗ «Банияс» в Сирии (предприятие находится под санкциями ЕС).

Как пишет Dailystar, Пикардо подчеркнул, что о действиях в отношении Grace 1 он уведомил Еврокомиссию.

Напомним, ограничительные меры США и Евросоюза запрещают поставки нефти и нефтепродуктов режиму президента Сирии Башара Асада и закупку у него нефти.