«Огонь, льющийся с неба»: очевидцы рассказали о мощном извержении вулкана в Италии

Вулкан на острове Стромболи начал извергаться в самый разгар курортного сезона. Очевидцы были в ужасе от этого зрелища и сравнивали его с «адом». Свидетельства приводит британское издание Daily Mail.

«Это было как в аду... огонь, льющийся с неба», - так описал происходящее местный священник Джованни Лонго.

Люди в панике бросались в море, чтобы спастись от выбрасываемых масс пепла и лавы. По словам местных жителей, на острове уже горят несколько построек.

Пока известно о единственной жертве извержения - это 35-летний турист с Сицилии. Он поднимался на вулкан со своим другом из Бразилии и был убит камнепадом. Его компаньона удалось спасти. Он был в шоковом состоянии и страдал от обезвоживания.

Остров Стромболи известен как курорт для очень зажиточных людей. Сейчас он полностью в дыму и столб пепла поднимается более чем на километр. Местная береговая охрана готова вывезти всех с острова.