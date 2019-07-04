Ребенок погиб после падения дерева на детскую площадку в Москве

На востоке Москвы дерево упало на ребенка. От полученных травм мальчик умер. Об этом «Звезде» сообщил источник в экстренных службах города.

Трагедия произошла в Гольяновском проезде. Из-за сильного ветра дерево упало на детскую площадку. В этот момент в песочнице играл ребенок. От полученных травм он скончался.

Все обстоятельства случившегося выясняются. На месте происшествия работают сотрудники полиции.