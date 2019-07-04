Новый образ: Русалочку в киноверсии мультфильма сыграет темнокожая актриса

В киноверсии «Русалочки» от компании Disney главную роль исполнит темнокожая актриса и певица Хэлли Бэйли. Об этом сообщается на официальном сайте фан-клуба Wait Disney Studios.

В мире кино девушка известна своей ролью в американском сериале «Повзрослевшие», который вышел на экраны в начале прошлого года. Режиссер киноверсии знаменитого мультипликационного фильма 1989 года Роб Маршалл уверен в кассовом успехе своей будущей ленты.

«После долгих поисков стало совершенно ясно, что Хэлли обладает той редкой комбинацией духа, сердца, молодости, невинности и великолепного голоса - всех внутренних качеств, необходимых для того, чтобы сыграть эту культовую роль», - заявил режиссер.

Пользователи Сети уже разделились на два противоположных лагеря. Одни утверждают, что темнокожая актриса не может играть роль подводной принцессы, внешний облик которой известен целым поколениям любителей мультфильма. Вторые считают такой подход дискриминирующим и одобряют выбор съемочной группы.