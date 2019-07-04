В Башкирии развалился один из самых длинных деревянных мостов в России

Один из самых длинных деревянных мостов России обрушился в Башкирии. Конструкция, известная по советскому многосерийному фильму «Вечный зов», медленно разрушалась в течение нескольких лет. Фотографиями случившегося поделились очевидцы в социальных сетях.

Мост в Белорецке построили в 1930-х годах. Его длина составляла около 550 метров - это был самый длинный деревянный мост страны, пока во Владимирской области в 2016 году не сделали аналогичный протяженностью 555 метров.

В 1970-х в городе проходили съемки культового сериала «Вечный зов», прославившие мост на всю страну.