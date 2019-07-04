В Петропавловске-Камчатском рейсовый автобус сбил стоявших на остановке людей

Рейсовый автобус въехал в толпу людей на остановке в Петропавловске-Камчатском. В результате инцидента один человек погиб, еще трое получили травмы.

«В четверг вечером по местному времени в районе остановки общественного транспорта "Коммунпроект" в Петропавловске-Камчатском автобус, следовавший по маршруту № 30, выехал на тротуар. В результате аварии один человек погиб, трое были травмированы», - говорится в сообщении краевого ГИБДД.

В Сети уже появились кадры, снятые на месте ЧП. Автор ролика сообщает, что автобус сбил «много людей» на остановке «Коммунпроект», в результате чего есть погибшие.