Упавшее на Кутузовском проспекте дерево перекрыло проезжую часть

В Москве на Кутузовском проспекте три полосы были перекрыты для движения транспорта из-за упавшего дерева. Об этом сообщили экстренные службы столицы.

Инцидент произошел возле дома 76 неподалеку от пересечения крупнейшей столичной магистрали с Рублевским шоссе. В городе образовалась пробка.

В результате происшествия никто не пострадал. Коммунальные службы распилили дерево и освободили проезжую часть. Движение по Кутузовскому проспекту нормализовано.