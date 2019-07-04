Упавшее на Кутузовском проспекте дерево перекрыло проезжую часть
Упавшее на Кутузовском проспекте дерево перекрыло три полосы движения в сторону Московской области.
© Видео: ТРК "Звезда"
В Москве на Кутузовском проспекте три полосы были перекрыты для движения транспорта из-за упавшего дерева. Об этом сообщили экстренные службы столицы.
Инцидент произошел возле дома 76 неподалеку от пересечения крупнейшей столичной магистрали с Рублевским шоссе. В городе образовалась пробка.
В результате происшествия никто не пострадал. Коммунальные службы распилили дерево и освободили проезжую часть. Движение по Кутузовскому проспекту нормализовано.