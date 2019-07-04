Дожди и сильный ветер: синоптики предупредили о надвигающейся на Москву непогоде

До середины июля в Москве и Московской области продержится неблагоприятная для купания погода. Об этом «Звезде» рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

«К сожалению, я огорчу москвичей. Прихода тех температур, при которых можно купаться, в первой половине июля ждать не следует. Температура воды низка для купания», - с сожалением отметил Леус.

По прогнозам синоптиков, в четверг в Москве и Подмосковье пройдут местами кратковременные дожди и будет дуть сильный ветер. В столице столбики термометров не поднимутся выше +16... +18 градусов тепла, в Московской области ожидаются +14... +19 градусов.

Одним из основных факторов неблагоприятной погоды станет сильный ветер. По западному направлению его скорость составит 5-10 метров в секунду, а порывы будут достигать 13-18 метров в секунду. Давление ниже нормы, барометры в течение дня будут показывать примерно 742 миллиметра ртутного столба.

«Сегодня характер погоды в столичном регионе продолжит определять тыловая часть обширной циклонической депрессии, которая медленно уходит на северо-восток. И назвать московскую погоду комфортной можно лишь с большой натяжкой», - сказал Леус.

Специалист центра «Фобос» также добавил, что, несмотря на то что июль в этом году будет достаточно прохладным, говорить о температурных антирекордах не приходится.