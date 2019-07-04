Проход американского эсминца в акваторию Черного моря попал на видео
Эсминец ВМС США Carney DDG64 вошел в акваторию Черного моря в конце июня. Корабль принимает участие в военно-морских учениях Sea Breeze - 2019, стартовавших 1 июля.
© Видео: ТРК "Звезда"
Проход эсминца США Carney DDG64 в акваторию Черного моря попал на видео. Корабль принимает участие в украино-американских военно-морских учениях Sea Breeze - 2019.
Во избежание потенциальных нештатных ситуаций действия кораблей НАТО на международных маневрах контролирует Черноморский флот России. За эсминцем Carney DDG64 следил сторожевой корабль «Сметливый».
Военно-морские учения Sea Breeze - 2019 стартовали 1 июля. Они проходят в Одесской, Николаевской и Херсонской областях Украины, а также в северо-западной части Черного моря. В маневрах принимают участие 900 военнослужащих из США, Украины, Болгарии, Румынии, Турции, Грузии. В учениях задействованы почти 30 кораблей, 30 летательных аппаратов.