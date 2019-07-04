Проход американского эсминца в акваторию Черного моря попал на видео

Военно-морские учения Sea Breeze - 2019 стартовали 1 июля. Они проходят в Одесской, Николаевской и Херсонской областях Украины, а также в северо-западной части Черного моря. В маневрах принимают участие 900 военнослужащих из США, Украины, Болгарии, Румынии, Турции, Грузии. В учениях задействованы почти 30 кораблей, 30 летательных аппаратов.

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