Эрдоган назвал грабежом отказ США в поставке истребителей F-35

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил США в грабеже в ответ на отказ от поставки истребителей F-35 из-за покупки российских зенитных ракетных комплексов C-400. Заявление он сделал во время своего визита в Китай, сообщает газета SoL.

Эрдоган отметил, что Турция уже заплатила американцам 1,4 миллиарда долларов.

«Если у вас есть клиент, который исправно совершает платежи, как вы можете не передать ему товар? Это называется грабежом. Наши военные и летчики уже прошли обучение. Четыре самолета нам передали, а остальные оставили у себя», - сказал турецкий лидер.

Он указал на то, что Турция ожидает получить еще 116 истребителей F-35 в рамках заключенных контрактов. Эрдоган также напомнил, что в Турции производят некоторые запчасти для самолетов.

Отношения Анкары и Вашингтона обострились после закупки Турцией российских C-400. США угрожают санкциями, заявляя, что ракетные комплексы не соответствуют стандартам НАТО. О том, что Турция не получит F-35, если купит C-400, ранее заявлял и. о. министра обороны США Марк Эспер. Турецкая же сторона не намерена отказываться от сотрудничества с Москвой - по словам Эрдогана, в случае отказа от поставки F-35 могут быть закуплены российские самолеты.