Ученые узнали, как можно избежать ДТП

Ученые нашли способ уберечь автомобиль от аварии. Разгадка кроется в способности узлов и агрегатов машин противостоять разрушительным вибрациям.

Совместная команда исследователей из Национального томского политехнического университета и Иркутского технического университета создала специальный испытательный стенд, который имитирует сильную тряску. При помощи новейшего оборудования ученые предлагают тестировать надежность и безопасность работы критически важных узлов автомобиля. Результаты научных исследований опубликованы на портале IOP Science.

Ученые предположили, что работа любого оборудования сопровождается ударными вибрациями, которые отрицательно влияют на долговечность деталей машин и приводят к их ускоренному износу. В свою очередь, это может спровоцировать ДТП.

«Авторским коллективом создан компактный и простой вибрационный стенд на основе гидравлического привода для определения виброустойчивости элементов технологического оборудования», - сообщил в опубликованном докладе доцент отделения контроля и диагностики Инженерной школы неразрушающего контроля и безопасности НИ ТПУ Борис Мойзес.

По словам конструктора, главным достоинством изобретения является гибкий трубопровод, передающий управляющее воздействие на испытательную платформу с установленным на ней автомобилем или отдельным его узлом.

Сейчас коллектив ученых занят разработкой комплекта конструкторской документации для уникального стенда.