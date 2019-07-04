Владелец сети ресторанов «Корчма Тарас Бульба» Юрий Белойван получил два года колонии
Владелец сети ресторанов «Корчма Тарас Бульба» Юрий Белойван получил два года колонии общего режима. Судья постановила взять бизнесмена под стражу в зале суда.
Его признали виновным в восьми эпизодах преступлений по статье «Уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере».
Санкции по данной статье предусматривают лишение свободы сроком до шести лет.
Процесс над предпринимателем проходил в особом порядке, так как он полностью признал свою вину. Отчасти этим объясняется более мягкий срок наказания.
Уголовное дело было возбуждено в конце 2016 года после очередной налоговой проверки в одном из ресторанов сети. В ходе расследования обнаружились махинации с финансовыми отчетами. В декларация не отражались реальные суммы доходов, а налогооблагаемая база занижалась.
Всего от уплаты налогов Белойваном, по данным СК, было сокрыто более 650 миллионов рублей.