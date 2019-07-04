Владелец сети ресторанов «Корчма Тарас Бульба» Юрий Белойван получил два года колонии общего режима. Судья постановила взять бизнесмена под стражу в зале суда.

Его признали виновным в восьми эпизодах преступлений по статье «Уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере».

Санкции по данной статье предусматривают лишение свободы сроком до шести лет.

Процесс над предпринимателем проходил в особом порядке, так как он полностью признал свою вину. Отчасти этим объясняется более мягкий срок наказания.

Уголовное дело было возбуждено в конце 2016 года после очередной налоговой проверки в одном из ресторанов сети. В ходе расследования обнаружились махинации с финансовыми отчетами. В декларация не отражались реальные суммы доходов, а налогооблагаемая база занижалась.

Всего от уплаты налогов Белойваном, по данным СК, было сокрыто более 650 миллионов рублей.