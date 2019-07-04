Опубликованы кадры крупного ДТП с участием двух фур в Подмосковье

В Ленинском районе Московской области, недалеко от города Видное, на трассе М4 «Дон» произошло крупное ДТП с участием двух фур. Кадры инциденты были опубликованы в социальной сети «ВКонтакте».

На записи, снятой камерой автомобильного регистратора, видно, что от удара заднюю часть грузового отсека стоявшей возле обочины фуры буквально разорвало.

Далее в кадре появляется еще один грузовик, пострадавший в результате ДТП значительно сильнее. Почти все содержимое его прицепа оказалось на проезжей части, а саму машину развернуло таким образом, что она практически полностью перекрыла трассу, оставив для проезда других участников движения лишь одну полосу.

Как рассказали «Звезде» в ГИБДД по МО, авария случилась в 05:20 мск в четверг, 4 июля. По информации правоохранителей, во время инцидента одна фура протаранила другую, стоявшую на обочине. В результате ДТП пострадал один человек.