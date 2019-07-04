В Минсельхозе разъяснили суть законопроекта о контроле над сбором грибов и ягод

Министерство сельского хозяйства России не планирует вводить ограничения для граждан на сбор дикорастущих грибов, ягод и орехов. С таким заявлением выступили в пресс-службе ведомства.

Там пояснили, что инициативы Минсельхоза касаются повышения качества нормативно-правового регулирования рынка дикоросов с целью привлечения государственной поддержки для предприятий, которые занимаются заготовкой и переработкой лесных даров.

«При этом не планируется введение каких-либо ограничительных и контрольных мер по отношению к сбору дикоросов предприятиями и гражданами», - цитирует РИА Новости заявление министерской пресс-службы.

О планах ведомства по регулированию рынка грибов, ягод и орехов стало известно накануне из опубликованной пояснительной записки к соответствующему законопроекту.

В ней отмечается, что Министерство сельского хозяйства РФ может получить право регулировать сбор, переработку и оборот грибов, ягод и орехов.