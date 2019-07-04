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По факту взрыва фейерверков в Минске возбуждено уголовное дело

Ян Брацкий
10:15 04.07.2019
В результате инцидента со взрывом фейерверков погибла одна женщина, еще около 10 человек получили ранения.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: sk.gov.by

В Белоруссии возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил обращения с фейерверочными изделиями из-за ЧП во время салюта в Минске. Его расследованием занимается национальный следственный комитет.

По данным ведомства, накануне, во время праздничных мероприятий, приуроченных к 75 годовщине освобождения страны от немецко-фашистских захватчиков, произошло четыре взрыва фейерверочных изделий.

В результате инцидента оказались разрушены салютные установки, осколками травмированы по меньшей мере 10 человек, говорится в заявлении пресс-службы ведомства. Одна женщина скончалась от полученных травм на месте. Кроме того, повреждены здания и сооружения находящиеся поблизости.  

«По данному факту создана следственная группа из сотрудников центрального аппарата Следственного комитета, УСК по городу Минску и УСК по Минской области. Отрабатываются версии о неисправности салютных установок или их неверной эксплуатации, неисправности самих фейерверочных изделий и неправильном заряжании салютных установок», - говорится на сайте СК Белоруссии.

В настоящее время проводится необходимый комплекс оперативно-следственных мероприятий. Сотрудники силовых ведомств продолжают работать на месте трагедии. Изымается техническая документация, допрашиваются очевидцы произошедшего, в том числе военнослужащие.

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