В «Нафтогазе» заявили о готовности к «честным и открытым» переговорам с РФ

«Нафтогаз» заявил о готовности предприятия к переговорам с российскими коллегами по вопросу продления контрактов на поставку и транзит газа. Об этом сообщил топ-менеджер украинской организации, руководитель газового дивизиона компании Андрей Фаворов.

Действующие контракты на поставку и транзит российского газа через Украину истекают в конце 2019 года. В настоящее время определенности относительно их будущего нет. Также неизвестна дата следующего раунда переговоров о дальнейшем транзите российского газа через украинскую территорию в трехстороннем формате РФ - Украина - Евросоюз.

Фаворов отметил, что, вероятнее всего, следующие переговоры состоятся после парламентских выборов.

«С моей точки зрения, это коммерческие переговоры, и коммерческие переговоры должны проходить между представителями компаний», - цитирует его РИА Новости.

Вместе с тем Фаворов добавил, что «Нафтогаз» готов к «честным и открытым переговорам».

Ранее в России выразили готовность сохранить транзит газа через Украину и озвучили необходимые для этого условия.