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В Италии произошло мощное извержение вулкана: видео

Тамара Астапенкова
00:42 04.07.2019
На небольшом острове Стромболи, расположенном неподалеку от Сицилии, с вершины вулкана течет лава, повсюду пожары, люди близки к панике.
© Видео: @cycloneorhodes, twitter © Фото: Sotiri Dimpinoudis, cycloneorhodes twitter

Извержение вулкана Стромболи на одноименном острове произошло в среду, 3 июля. По сообщению агентства ANSA есть пострадавшие, один человек погиб. По предварительной информации, погибший был туристом. Он поднялся на вершину вулкана, чтобы посмотреть на него поближе.

Перед началом извержения раздался мощный взрыв, затем в воздух поднялся черный столб пепла и полетели горящие камни. Люди, находившиеся на пляже острова, сильно испугались и бросились в воду. Местные жители попрятались в своих домах. Многие близки к панике.

© cycloneorhodes, twitter

По информации местных пожарных повсюду происходят возгорания, по склонам горы течет лава. Ситуация на острове довольно критическая.

Маленький вулканический остров Стромболи расположен в Тирренском море, неподалеку от Сицилии. Он пользуется большой популярностью у туристов, которые приезжают посмотреть на одноименный действующий вулкан, который радует зевак небольшими извержениями. На острове есть несколько деревень, в которых проживает меньше тысячи человек.

Вулкан Стромболи активен последние 20 тысяч лет. Это непрекращающиеся извержения с интервалом, в среднем, от 15 до 20 минут, небольшими взрывами и выбросом в высоту на несколько десятков метров вулканических бомб, газа и пепла. Иногда из вулкана выделяются только газы, которые в ночи светятся из-за лавы и видны на большие расстояния. За такое свечение вулкан назвали «Маяком Средиземноморья».

Одно из самых катастрофических извержений Стромболи произошло почти 100 лет назад, в 1930 году. Тогда было разрушено много домов и погибли люди. Последнее из наиболее крупных извержений случилось весной 2009 года.

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