Льготникам в РФ пообещали бесплатные лекарства с 2023 года

В России с 2023 года будет полностью решена проблема с доступностью лекарств для льготников. Кроме того, ожидается введение системы скидок на лекарственные препараты для всех граждан, сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

По ее словам, ожидается создание системы полного или частичного государственного возмещения, что позволит обеспечить бесплатными препаратами тех россиян, у которых имеются права на льготные медикаменты. Остальным же гражданам будет предложения «дифференцированная система скидок».

Как уточняет сайт «Российской газеты», создаваемая система должна решить проблему дублирования федеральных и региональных льгот для граждан, поскольку в единую информационную базу человек сможет попасть лишь раз, предоставив данные СНИЛС.

«Мы рассчитываем, что уже в 2022 году она (система – прим. ред.) сможет быть запущена. Для этого требуется полная цифровизация региональных медицинских и фармацевтических организаций, что будет обеспечено, согласно дорожной карте, к концу 2021 года», - сказала Скворцова.

Кроме того, до 2024 года в нашей стране будет реализован национальный проект «Здравоохранение». В общей сложности на него планируется потратить более 1,7 триллиона рублей. Одной из целей проекта является увеличение средне продолжительности жизни до 78 лет.

Ранее сообщалось, что сразу в нескольких субъектах России дает сбой система распределения лекарств, включая жизненно необходимые. В одних регионах их ждут месяцами, а в других - находят на помойках.