Европейский союз выразил соболезнования в связи с гибелью российских подводников

Европейский союз выразил соболезнования родным и близким погибших близ Североморска моряков-подводников.

«Мы выражаем искренние соболезнования родным и близким моряков-подводников, погибших в результате пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате в Баренцевом море», - говорится в сообщении, опубликованном в среду в Twitter представительства ЕС в России.

Трагедия произошла 1 июля. На борту научно-исследовательского глубоководного аппарата ВМФ РФ во время батиметрических измерений начался пожар. Из-за отравления продуктами горения в процессе ликвидации очага возгорания погибли 14 моряков-подводников. Среди них - семь капитанов первого ранга и два героя России.

Владимир Путин поручил главе Минобороны Сергею Шойгу вылететь в Североморск и лично разобраться в причинах случившегося. Президент России также выразил соболезнования семьям погибших подводников.