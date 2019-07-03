Сдержал обещание: Трамп вывел танки на улицы Вашингтона

Президент США Дональд Трамп, похоже, решил сдержать свое обещание и вывести на улицы военную технику, включая танки, во время торжеств по случаю Дня независимости США, отмечаемого 4 июля. Во всяком случае, такие выводы можно сделать из появившихся в социальных сетях видеозаписей, снятых пользователями Интернета в Вашингтоне.

На кадрах, опубликованных в Twitter, видно, как специальная техника в сопровождении полиции транспортирует танк. При этом все происходящее снимают на видео десятки оказавшихся рядом зевак.

«Танки только что проехали… А вы смеялись», - говорится в комментарии к публикации.

Ранее Дональд Трамп заявил, что США в рамках празднования Дня независимости продемонстрируют военную технику, включая танки. При этом он пообещал, что 4 июля в Вашингтоне «будет отличным».

По данным The USA Today, техника будет размещена на Национальной аллее города. Вместе с тем в Пентагоне отметили, что стоимость транспортировки и размещения техники обойдется для бюджета страны примерно в 870 тысяч долларов.