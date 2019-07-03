Из холода в жару: в Гидрометцентре рассказали о погоде в июле

Температура воздуха в июле на всей европейской территории России, на юге Урала и на юге Западной Сибири будет в пределах нормы, а в большинстве регионов Сибирского федерального округа, в Якутии и на севере Уральского федерального округа - выше нормы. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Он уточнил, что первая декада месяца в центральной части России будет неоднородной. В середине этой недели температура понизится до 16-20 градусов. Виной всему влажный и умеренно прохладный воздух. Но к выходным намечается потепление. По-настоящему летняя погода вернется в центральную часть России во второй декаде месяца.

На 80% территории страны в июле выпадут осадки в пределах нормы. Дефицит дождей прогнозируется на Ямале, Камчатке, севере Таймыра. А в Красноярском крае и Якутии возможен избыток осадков.

Вильфанд пояснил, что изменчивость погоды в этом году связана с глобальным потеплением. По словам синоптика, летом россиян ожидают и периоды похолодания, и жара.