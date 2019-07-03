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Дерипаска рассказал о своих контактах с ФБР

Роман Захаров
09:12 03.07.2019
Бизнесмен признался, что потратил более 20 миллионов долларов на спасение экс-агента ФБР в Иране.
Дерипаска рассказал о своих контактах с ФБР
© Фото: Igor Russak, Global Look, Press

Российский предприниматель Олег Дерипаска с 2009 по 2011 год потратил более 20 миллионов долларов на освобождение отставного агента ФБР Роберта Левинсона из плена в Иране. Об этом он рассказал в интервью The Hill, которое было опубликовано на YouTube.

Как уверяет бизнесмен, он оплатил проведение операции по освобождению Левинсона по просьбе экс-заместителя руководителя ФБР Эндрю Маккейба. Однако сделка сорвалась после того, как некий «эксперт по русским» в Госдепе США заявил, что американская сторона не желает «быть чем-то обязана» Дерипаске. При этом предприниматель подчеркнул, что никогда не ждал ответной благодарности.

Олег Дерипаска также предположил, что Роберта Левинсона, скорее всего, сейчас нет в живых. В противном случае, считает бизнесмен, он мог бы вернуться домой еще в 2016 году после заключения ядерной сделки между Соединенными Штатами и Ираном.

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