Дерипаска рассказал о своих контактах с ФБР

Российский предприниматель Олег Дерипаска с 2009 по 2011 год потратил более 20 миллионов долларов на освобождение отставного агента ФБР Роберта Левинсона из плена в Иране. Об этом он рассказал в интервью The Hill, которое было опубликовано на YouTube.

Как уверяет бизнесмен, он оплатил проведение операции по освобождению Левинсона по просьбе экс-заместителя руководителя ФБР Эндрю Маккейба. Однако сделка сорвалась после того, как некий «эксперт по русским» в Госдепе США заявил, что американская сторона не желает «быть чем-то обязана» Дерипаске. При этом предприниматель подчеркнул, что никогда не ждал ответной благодарности.

Олег Дерипаска также предположил, что Роберта Левинсона, скорее всего, сейчас нет в живых. В противном случае, считает бизнесмен, он мог бы вернуться домой еще в 2016 году после заключения ядерной сделки между Соединенными Штатами и Ираном.