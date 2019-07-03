Путин поручил увеличить детские пособия для малоимущих в сотни раз

Ежемесячное пособие по уходу за детьми для семей с небольшим доходом с 2020 года может составить около десяти тысяч рублей. Поднять его до величины прожиточного минимума поручил президент России Владимир Путин. Соответствующие изменения в законодательство должны внести до 1 октября.

«Правительству обеспечить внесение в законодательство РФ изменений, предусматривающих установление с 1 января 2020 года ежемесячных выплат гражданам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет», - говорится в поручении президента, опубликованном на сайте Кремля.

Выплата такого размера будет положена семьям, где доход на душу населения не превышает двукратную величину прожиточного минимума для трудоспособных граждан. Пособие будет на уровне прожиточного минимума, установленного в регионе проживания. В настоящее время выплата в 50 рублей положена семьям, у которых среднедушевой доход не превышает полтора прожиточных минимума. Ее размер не индексировался с 1994 года.

По итогам прямой линии 20 июня Путин дал правительству сразу несколько поручений. Помимо повышения детских пособий, среди них оказались пересмотр зарплат для пожарных и работников скорой помощи, урегулирование цен на топливо, присвоение статуса ветеранов участникам контртеррористических операций в Дагестане и другие.