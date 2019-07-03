Систему водозабора в Тулуне планируют запустить к вечеру 3 июля

Пятеро пропавших без вести во время наводнения в Иркутской области найдены живыми. Об этом сообщили в МЧС РФ. Спасатели продолжают поиски еще восьмерых человек.

Сейчас вода начала отступать. По данным экстренных служб, в настоящее время этот показатель составляет меньше восьми метров. Однако подтопленными еще остаются тысячи домов.

По словам начальника регионального управления МЧС Валентина Нелюбова, водозабор в Тулуне, вероятнее всего, будет запущен к вечеру 3 июля.

«Вечером сегодня (з июля - прим. ред.), может быть, запустим водозабор в Тулуне», - рассказал Нелюбов.

Как, в свою очередь, пояснили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области, после запуска водозабора в домах возобновится водоснабжение.

Напомним, в конце июня после нескольких дней проливных дождей в Иркутской области вышли из берегов сразу несколько рек, что привело к наводнению. Тысячи домов оказались смыты и унесены к единственному мосту через реку Ию. Спасатели ввели режим ЧС в Тулунском, Чунском, Нижнеудинском, Тайшетском, Зиминском и Куйтунском районах региона.

По состоянию на утро 3 июля в Иркутской области подтопленными остаются 3,4 тысячи жилых домов в Нижнеудинском, Тайшетском и Тулунском районах региона. По данным экстренных служб, погибшими числятся 18 человек, 221 человек находится в больницах.