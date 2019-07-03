Названы города России с самыми высокими зарплатами

В Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге зафиксированы самые высокие зарплаты во втором квартале текущего года. Об этом свидетельствуют данные исследования сервиса «Авито».

В рамках исследования были изучены показатели 23 городов России. В Москве средняя заработная плата во втором квартале 2019 года составила 57,9 тысяч рублей, в Санкт-Петербурге - 47,4 тыс. рублей. На третьей строчке оказался Екатеринбург (39,3 тыс. рублей), а замыкает четверку лидеров Новосибирск (37,4 тыс. рублей).

Сервис также изучил показатели роста зарплаты в российских регионах. Здесь лидерами оказались Барнаул (11,6%), Москва (10,9%) и Тюмень (10,2%).

Самая низкая средняя зарплата была зафиксирована в Тольятти. Она составляет всего 29,2 тысяч рублей. Вторую и третью строчку антирейтинга занимают Волгоград (29,3 тыс.рублей) и Ульяновск (29,4 тыс. рублей).