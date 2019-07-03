На юге Израиля сработали сирены тревоги
По данным израильской армии, сирены сработали в городе Сдероте и поселке Ибим.
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В южной части Израиля сработали сирены тревоги, служащие для предупреждения местных жителей о возможном обстреле из сектора Газа. Об этом говорится в сообщении армейской пресс-службы.
«Сирены сработали в городе Сдероте и поселке Ибим», - рассказали израильские военные.
Ранее сообщалось, что на границе Израиля с Ливаном сработала сирена тревоги. Сигнал прозвучал в поселке Дишон. Позже израильские военные признали, что тревога была ложной.