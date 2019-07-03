Пострадавших от коллапса с багажом в Шереметьево выслушают сотрудники прокуратуры

Пострадавших от проблем с выдачей багажа в Шереметьево ждут на прием сотрудники транспортной прокуратуры. С пассажирами планируют пообщаться в аэропорту 3 июля, сообщили в ведомстве.

Прийти с обращением или жалобой можно с 9 до 18 часов. Пассажиров, столкнувшихся с нарушением своих прав, будут ждать на первом этаже в зале прилета терминала «Д», у стойки информации напротив зеленого коридора.

В конце мая в аэропорту Шереметьево начались проблемы с выдачей багажа. Пассажирам приходилось ждать свои чемоданы по несколько часов либо уезжать домой без них. В воздушной гавани ситуацию связали с увеличившимися объемом багажа, с которым сотрудники оказались справиться не в состоянии. Транспортная прокуратура возбудила 18 административных дел по факту нарушения прав пассажиров, проверку аэропорта также провела Генеральная прокуратура.