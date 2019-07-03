Жители Севастополя несут цветы в память о погибших моряках в Североморске

Российский министр обороны Сергей Шойгу сегодня, 3 июля, вылетает в Североморск, чтобы лично разобраться с причинами трагедии на российском глубоководном аппарате. Сделать это накануне поручил президент РФ Владимир Путин, которому глава Минобороны докладывал о пожаре.

Возгорание возникло во время плановых батиметрических исследований - так по-научному называется изучение подводного рельефа. Во время инцидента погибли 14 моряков, которые отравились продуктами горения.

В Севастополе в память о погибших несут цветы и свечи к стеле Мурманска на аллее городов-героев. Там возник стихийный мемориал. Севастопольцы, жизнь которых неразрывно связана с флотом, говорят, что восприняли эту трагедию как личное горе.

Трагедия на борту научно-исследовательского глубоководного аппарата ВМФ России произошла первого июля. В результате возгорания, которое произошло на судне во время батиметрических измерений, погибли 14 моряков-подводников. Среди погибших были семь капитанов первого ранга и два Героя России.

Временно исполняющий обязанности губернатора Мурманской области Андрей Чибис назвал гибель четырнадцати российских подводников страшной трагедией и заявил, что Мурманск готов оказать Северному флоту любое необходимое содействие, так как регион и флот «всегда поддерживают друг друга в сложные моменты».

Глава Севастополя Дмитрий Овсянников, в свою очередь, выразил соболезнования родным и близким погибших. По его словам, им сопереживают севастопольцы всех возрастов. Губернатор также принял участие в траурных мероприятиях, состоявшихся в центре города.