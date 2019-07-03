Умер создатель автомобиля Ford Mustang

Бывший президент компании Ford и член правления корпорации Chrysler Ли Якокка скончался на 94 году жизни. Смерть произошла от естественных причин.

Менеджер умер во вторник, 3 июля, в своем доме в пригороде Лос-Анджелеса. Ему было 94 года. Источник из семейного окружения Яккоки рассказал The New York Times, что мужчина страдал болезнью Паркинсона.

Ли Якокка (настоящее имя – Лидо Энотони Якокка) считается легендой американской автомобильной промышленности. После окончания университета он начал работать в компании Ford в качестве инженера и впоследствии занял кресло президента компании. Под его руководством создан популярный автомобиль Ford Mustang. После ухода из Ford стал членом правления компании Chrysler, которую сумел спасти от банкротства. Якокка также написал несколько бестселлеров и был главой совета директоров фонда по реставрации статуи Свободы.