Девять человек пострадали при обрушении деревянных конструкций на спортивных играх в Якутии

В Амгинском улусе Якутии во время проведения республиканских VII спортивных игр произошло обрушения деревянных конструкций помещения, где проходило мероприятие. В результате инцидента пострадали девять человек.

«На игру сборных команд Амгинского улуса и Нерюнгринского района пришло огромное число болельщиков, не всем удалось поместиться на зрительские трибуны спорткомплекса. Некоторые из них забрались на неположенные для зрителей ограждения батареи вдоль стен. В пылу азарта болельщики вели себя очень активно, и деревянная конструкция не выдержала и обрушилась», - рассказал РИА Новости спортивный обозреватель Александр Посельский.

По словам Посельского, среди пострадавших болельщики и лидеры женской волейбольной команды Амгинского улуса. После оказания помощи медики отпустили восьмерых из них по домам, один остается в больнице.