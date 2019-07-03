Тотальное разминирование: под Дамаском обнаружили схрон с боеприпасами

Российские военные полицейские совместно с подразделениями сирийской армии обнаружили и обезвредили схрон боеприпасов в окрестностях Дамаска.

Десятки мин, ракет и снарядов находились в подземных тайниках, которые оборудовали боевики. Все оружие террористов саперы тщательно осмотрели, а затем уничтожили на специальных полигонах.

Населенный пункт, в котором находился склад, освободили от боевиков больше года назад. Отступая, террористы надеялись вернуться, поэтому забирали с собой только самое необходимое вооружение, а остальное старались спрятать в подвалах домов и тоннелях.

В настоящее время саперы шаг за шагом осматривают всю территорию поселка, только после чего допустят сюда строительную технику, которая начнет разбирать разрушенные кварталы и строить новые.

Ранее военнослужащие сирийской армии обнаружили склад с оружием боевиков под Дамаском.