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Тотальное разминирование: под Дамаском обнаружили схрон с боеприпасами

Алексей Савелов
06:53 03.07.2019
Все обнаруженное сирийские саперы тщательно осматривают, а затем уничтожают на спецполигонах.
Тотальное разминирование: под Дамаском обнаружили схрон с боеприпасами
© Фото: ТРК Звезда

Российские военные полицейские совместно с подразделениями сирийской армии обнаружили и обезвредили схрон боеприпасов в окрестностях Дамаска. 

Десятки мин, ракет и снарядов находились в подземных тайниках, которые оборудовали боевики. Все оружие террористов саперы тщательно осмотрели, а затем уничтожили на специальных полигонах.

Населенный пункт, в котором находился склад, освободили от боевиков больше года назад. Отступая, террористы надеялись вернуться, поэтому забирали с собой только самое необходимое вооружение, а остальное старались спрятать в подвалах домов и тоннелях. 

В настоящее время саперы шаг за шагом осматривают всю территорию поселка, только после чего допустят сюда строительную технику, которая начнет разбирать разрушенные кварталы и строить новые.

Ранее военнослужащие сирийской армии обнаружили склад с оружием боевиков под Дамаском. 

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