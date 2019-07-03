Пять человек из пропавших без вести в Тулуне найдены живыми

Спасатели обнаружили живыми пять человек из 13 числившихся пропавшими без вести под Тулном во время паводка в Иркутской области. Об этом рассказали в пресс-службе регионального главка МЧС.

«Пятерых нашли, восемь числятся пропавшими без вести», - приводит ТАСС сообщение экстренного ведомства.

В МЧС также заявили, что из 18 погибших 13 человек являются жителями Тулуна, четверо - Нижеудинского района, один - Тайшетского района. Несовершеннолетних среди них нет.

В ведомстве добавили, что согласно результатам судебно-медицинской экспертизы, 17 человек погибли вследствие утопления, один из-за переохлаждения.

Напомним, в конце июня после нескольких дней сильных дождей в Иркутской области вышли из берегов несколько рек. Это привело к масштабным паводкам и подтоплениям. Тысячи домов оказались смыты и унесены к единственному мосту через реку Ия. В режиме ЧС оказались шесть районов: Тулунский, Чунский, Нижнеудинский, Тайшетский, Зиминский и Куйтунский.

По данным регионального МЧС, всего в области подтопленными остаются четыре тысячи домов в 42 населенных пунктах. В настоящее время в реках снижается уровень воды, а спасатели откачивают воду с затопленных улиц и из подвалов жилых конструкций. Электроснабжение также частично восстановлено.