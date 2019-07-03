Число пострадавших от паводка в Тулуне превысило 220 человек

Паводок в Иркутской области затронул несколько десятков населенных пунктов . Сильнее других пострадал город Тулун, в котором из-за подъема реки Ия выше критического уровня прорвало дамбу и затопило почти тысячу жилых домов . Причинами стихийного бедствия ученые называли изменения климата и атмосферные аномалии . В регионе продолжается действовать режим чрезвычайной ситуации.

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