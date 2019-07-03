Число пострадавших от паводка в Тулуне превысило 220 человек
В Иркутской области на утро среды, 3 июля, из-за паводка госпитализирован 221 человек. Среди пострадавших – 41 ребенок, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
По последним данным, 18 человек погибли, судьба еще восьмерых неизвестна. Пропавшим без вести считается один ребенок.
Уровень воды в реках Приангарья постепенно снижается. Вода покинула уже 11 поселков Нижнеудинского, Тулунского и Тайшетского районов.
Паводок в Иркутской области затронул несколько десятков населенных пунктов. Сильнее других пострадал город Тулун, в котором из-за подъема реки Ия выше критического уровня прорвало дамбу и затопило почти тысячу жилых домов. Причинами стихийного бедствия ученые называли изменения климата и атмосферные аномалии. В регионе продолжается действовать режим чрезвычайной ситуации.