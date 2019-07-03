Зеленский рассмешил участников конференции по Украине в Торонто

Украинский лидер Владимир Зеленский рассмешил участников конференции по Украине в канадском Торонто, начав выступление на английском языке. На это обратило внимание информагентство РИА Новости.

В начале своей речи глава государства поприветствовал участников встречи на английском языке, после чего сообщил, что дальше он будет говорить на украинском.

«Привет. Дорогой премьер-министр (Канады Джастин Трюдо - прим. ред.), дорогие друзья, дамы и господа. Это все. Теперь на украинском», - сказал Зеленский по-английски.

После этого в зале раздался смех.

Напомним, Владимир Зеленский находится с трехдневным визитом в Торонто, где проходит международная конференция по вопросам реформ на Украине.

Ранее сообщалось, что на пресс-конференции в Торонто канадский министр иностранных дел Христя Фриланд заявила о намерении выделить для поддержки Украины 45 миллионов долларов, из которых 25 миллионов долларов будут направлены на поддержку реформ в стране.