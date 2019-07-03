Фото на память: в Сети появились кадры полного солнечного затмения

Максимальная фаза полного солнечного затмения случилась 2 июля в 22:23 по московскому времени. За астрономическим парадом, когда Солнце, Луна и Земля выстраиваются в одну линию, лучше всего было наблюдать в юго-восточной части Тихого океана, Чили и Аргентине.

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Полная фаза затмения длилась 4 минуты 33 секунды. Все, кто сумел запечатлеть это красивое небесное явление, выкладывают свои фотографии и видео в социальные сети.

© marcachile, instagram

По прогнозам специалистов, в 2019 году можно будет увидеть пять затмений, три из которых уже прошли: частное солнечное затмение 6 января, полное солнечное 2 июля и полное лунное 21 января. Вскоре можно будет посмотреть на частное лунное затмение, которое ожидается 17 июля и кольцеобразное солнечное 26 декабря. По словам ученых затмения случаются раз в полгода.