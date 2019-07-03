МКС приподняла высоту орбиты на 900 метров

Почти на километр увеличили высоту орбиты Международной космической станции. Специалисты российского Центра управления полетами (ЦУП) провели маневр с помощью двигателей служебного модуля МКС «Звезда».

Операция была совершена с целью обеспечения июльских прилетов на станцию пилотируемого корабля «Союз МС-13», а также грузового «Прогресс МС-12».

«Коррекция орбиты прошла штатно, - цитирует сообщение ТАСС.

Включение двигателей служебного модуля «Звезда» МКС состоялось в 03:18 по московскому времени. Они работали на протяжении 33,5 секунды.

Таким образом, средняя высота орбиты МКС увеличилась на 900 метров и составила 413,7 километра.

В прошлый раз коррекция орбиты станции была проведена 23 мая: тогда применялись двигатели «Прогресс МС-10». Высоту МКС увеличили на 4,5 километра.